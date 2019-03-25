ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الأمة بالكويت

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الكويتية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.