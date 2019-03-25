حمد الصويلحي : فرحة نواف العابد تختلف عن العويشير

الأحد 24
مارس
ليتك علقت على أستفزاز لاعبكم الاجنبي بعد ذهابه لمقابلة جمهور الاتحاد وجهآ لوجه في ملعب الجوهره
وليتك كذالك تعلق على استفزاز لاعبكم غميز بعد تسجيله للاهداف وهو يحتفل بطريقه أستفزازيه داخل مرمى الخصم
نحن نقدر أوجاعكم وقدر الالم بعد لقاء فريق احد ولكن ألأنصاف بواقعيه من شيم الكبار
مع أن العويشير لم يفعل حتى الشيئ
اليسير من مايمارسه لاعبي الهلال بداخل بالملعب وخارجه🍏🍎
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المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 29 دقيقة
ليتك علقت على أستفزاز لاعبكم الاجنبي بعد ذهابه لمقابلة جمهور الاتحاد وجهآ لوجه في ملعب الجوهره
وليتك كذالك تعلق على استفزاز لاعبكم غميز بعد تسجيله للاهداف وهو يحتفل بطريقه أستفزازيه داخل مرمى الخصم
نحن نقدر أوجاعكم وقدر الالم بعد لقاء فريق احد ولكن ألأنصاف بواقعيه من شيم الكبار
مع أن العويشير لم يفعل حتى الشيئ
اليسير من مايمارسه لاعبي الهلال بداخل بالملعب وخارجه🍏🍎