بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يزور ” الشثري ” في منزله

علي القحطاني(صدى):

زار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشيخ ناصر ابو حبيب الشثري في منزله.

وقال ابنه حمود بن ناصر الشثري: ” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمنزلنا يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل. ”

وأضاف حمود: ” منك نتعلم الوفاء يا سيدي، اسال الله أن يطيل في عمرك على العز والطاعة. ”