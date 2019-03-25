بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يزور ” الشثري ” في منزله
زار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشيخ ناصر ابو حبيب الشثري في منزله.
وقال ابنه حمود بن ناصر الشثري: ” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمنزلنا يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل. ”
وأضاف حمود: ” منك نتعلم الوفاء يا سيدي، اسال الله أن يطيل في عمرك على العز والطاعة. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70177 ] نشر منذ 33 دقيقة
حفظ الله حكامنا من كل سوء ومكروه .. آمين ,,
,, ومشايخنا لهم جل تقديرنا واحترامنا ، وخادم الحرمين الشريفين ، كإخوته وبقية اسرته ، قمة التواضع والوفاء ,,
,, حفظ الله الجميع وهداهم الى كل خير و وفقكم لما فيه خير الأمة الإسلاميه جمعاء .. آمين ,,