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بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يزور ” الشثري ” في منزله

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يزور ” الشثري ” في منزله
علي القحطاني(صدى):

زار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشيخ ناصر ابو حبيب الشثري في منزله.

وقال ابنه حمود بن ناصر الشثري: ” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمنزلنا يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل. ”

وأضاف حمود: ” منك نتعلم الوفاء يا سيدي، اسال الله أن يطيل في عمرك على العز والطاعة. ”


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 70177 ] نشر منذ 33 دقيقة

حفظ الله حكامنا من كل سوء ومكروه .. آمين ,,

,, ومشايخنا لهم جل تقديرنا واحترامنا ، وخادم الحرمين الشريفين ، كإخوته وبقية اسرته ، قمة التواضع والوفاء ,,

,, حفظ الله الجميع وهداهم الى كل خير و وفقكم لما فيه خير الأمة الإسلاميه جمعاء .. آمين ,,

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