بالصور.. مواطن يقبض على اثيوبي بحوزته مخدرات وسلاح بالمخواة

علي القحطاني(صدى):

تمكن أحد مواطني محافظة المخواة، مساء اليوم من إلقاء القبض على شخص من الجنسيه الاثيوبيه، وفرار إثنان منهم، حيث وجد مع أحدهم شنطة، يوجد بها مبالغ مالية، وحبوب يشتبه بأنها من المواد المخدرة، وسلاح.

وجاء ذلك اثناء مرور المواطن بالقرب من سد وادي الأحسبه، لاحظ وجود(3)أ شخاص يسيرون على الأقدام، مما دفعه بالإشتباه بهم.

وقام بالإتصال بالشرطة، والتي بدورها قامت بابلاغ العمليات العاملة بالميدان وباشرت بالموقع واستلمت المخالف.