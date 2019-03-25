بعد انجابها طفل بشرته داكنة..فتاة تتهم زوجها بشرب الكثير من القهوة

مدريد(صدى):

شهد مستشفى جامعة فالنسيا الإسبانية، مشاجرة زوجية بعدما إتهم الزوج زوجته بالخيانة بعد ولادتها لطقل ذي بشرة داكنة اللون.

واتهمت المرأة البالغة من العمر 24 عاما، زوجها بشرب الكثير من القهوة، مما أدى إلى إنجابها مولود “ أسود ”، فجاء ردها مثيرا للدهشة والضحك.

وقالت المرأة في المستشفى : “ لا شيء يمكن أن يبرر لون بشرة المولود إلا القهوة التي تحتسيها كل يوم، أنا لم أخنك، إنك تشرب القهوة دائما ليلا ونهارا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد لذلك ”.

وطلب الرجل من زوجته في غرفة الولادة شرح ما يجري قائلا: “ أنا لست عنصريا، لا يهمني لون بشرته، لكن هل يعني هذا أنك خنتني؟ ”.

وقال الزوج : “ أشعر بالخجل لأنني شككت في شريكتي صحيح أنني أشرب الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة، وهذا قد يكون له تأثير بطريقة، أو بأخرى على لون بشرة المولود بالتأكيد أنا أثق بشريكتي، لن أقوم بإجراء اختبار الأبوة ”.