بالفيديو..” الجهني ” : بعض أنواع القطط تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل

أميرة خالد(صدى):

حذرعبدالله الجهني أحد أصحاب أول فندق سعودي لرعاية القطط والعناية بها، من بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة.

وقال الجهني خلال لقاءه في برنامج ” اتجاهات “: بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة يمكن أن تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل

وأضاف الجهني : القطط وفية، لكن تحتاج وقت حتى تحس بالأمان، ويجب أن نتعامل معها كطفل، قائلًا : القطط نظيفة ولسانها طاهر، لو البسّة شرب من هذا الشاهي الآن وانا شربت بعدها ما في شي.