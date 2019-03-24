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بالفيديو..” الجهني ” : بعض أنواع القطط تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل

بالفيديو..” الجهني ” : بعض أنواع القطط تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل
أميرة خالد(صدى):

حذرعبدالله الجهني أحد أصحاب أول فندق سعودي لرعاية القطط والعناية بها، من بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة.

وقال الجهني خلال لقاءه في برنامج ” اتجاهات “: بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة يمكن أن تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل

وأضاف الجهني : القطط وفية، لكن تحتاج وقت حتى تحس بالأمان، ويجب أن نتعامل معها كطفل، قائلًا : القطط نظيفة ولسانها طاهر، لو البسّة شرب من هذا الشاهي الآن وانا شربت بعدها ما في شي.

 


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