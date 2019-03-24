بالفيديو..” الجهني ” : بعض أنواع القطط تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل
حذرعبدالله الجهني أحد أصحاب أول فندق سعودي لرعاية القطط والعناية بها، من بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة.
وقال الجهني خلال لقاءه في برنامج ” اتجاهات “: بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة يمكن أن تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل
وأضاف الجهني : القطط وفية، لكن تحتاج وقت حتى تحس بالأمان، ويجب أن نتعامل معها كطفل، قائلًا : القطط نظيفة ولسانها طاهر، لو البسّة شرب من هذا الشاهي الآن وانا شربت بعدها ما في شي.
#فيديو
عبدالله الجهني:
بعض أنواع القطط التي تأكل الحشرات واللحوم النيئة يمكن أن تضر المرأة وتتسبب في تأخر الحمل!! @nadinealbdear#اتجاهات pic.twitter.com/JT3rI7R8MM
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 24, 2019
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