بالفيديو.. ” المنيع “: لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، حكم دفع الزكاة للابن المتزوج.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه لا يجوز له أن يدفع زكاته لا لأصوله ولا فروعه.

وتابع ” المنيع “: ” أصوله هم أجداده، وآبائه، وأمهاته، وجداته، والفروع هم أولاده وأولاد أولاده من ذكور وإناث “، مضيفًا: ” ومن هذا أقول لا يجوز لك أن تدفع زكاتك إلى ابنك. ”

واختتم: ” إذا كان ابنك محتاج وأنت غني فغطي حاجته وهذا ولدك وجزاك الله خير، وإذا كنت فقير لا يجوز أن تعطيه زكاتك. ”