بدر العساكر: توجيه دعوة لإيمان الحمود لحضور اليونسكو هو خطأ فردي يحتم الاعتذار

علي القحطاني(صدى):

أكد معالي الأستاذ بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد: ” أننا في مركز مبادرات مسك الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا حفظهم الله، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم. ”

وأضاف مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد: ” وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والاعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب، والالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء. فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه. ”

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