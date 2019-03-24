صحة جدة: ما ذكر عن موظف ثلاجة الموتى في مستشفى الليث غير صحيح

نايف السالم(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ملابسات تأخر إجراءات دفن جثمان مسنة ثمانينية، بعد إغلاق ثلاجة مستشفى الليث العام لوجود مفتاح الثلاجة بحوزة أحد الموظفين خارج المستشفى؛ إذ اضطر ذويها للانتظار أكثر من ساعتين حتى وصول الموظف.

وأوضحت صحة جدة، أن الحالة حضرت إلى المستشفى في تمام الساعة 6:25 مساءً من يوم السبت الموافق 16/ 7/ 1440هـ في سيارة هايلوكس غمارتين وكانت الحالة على المقعد الخلفي، فيما رفض أحد ذويها إجراء الكشف الطبي اللازم عليها داخل القسم، وأصرَّ على إبقائها داخل السيارة ما استدعى تأخير بقائها ما يقارب الـ 20 دقيقة وهي داخل السيارة.

وأشارت إلى أنه تم إقناع أحد المرافقين للحالة من قبل الطاقم الطبي بإدخال الحالة إلى القسم والكشف عليها، وفوراً تم إدخالها إلى القسم في تمام الساعة ( 6:45 مساء ) حيث استغرقت عملية الكشف على الجثة وإصدار التقارير اللازمة 30 دقيقة فقط وفي تمام الساعة 7:20 مساءً، تم نقل الجثة من قبل سيارة مخصصة لنقل الموتى بمرافقة ذويها، مؤكدة أن عدم تواجد الموظف لمدة ساعتين هو أمر عار من الصحة وبشهادة الشهود.