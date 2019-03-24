الخدمة المدنية : 3شروط لـ ” الإعارة ” في لائحة الموارد البشرية الجديدة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد شروط ” الإعارة ” التي حددتها الوزارة في لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة.
وقالت الوزارة : مدة الإعارة بعد طلب الجهة المستعيرة لإعارة الموظف وموافقة الجهة المُعيرة والموظف المعار يصدر القرار من الوزير المخت وتحدد مدة الإعارة وتجديدها بهذه الشروط :
-ألا تزيد مدة الإعارة عن 3 سنوات وعند تجديد مدة الإعارة لمرة أو أكثر يجب ألا تزيد عن 6 سنوات متصلة، ولاتجوز إعارة الموظف مرة أخرى بعد مضي 3سنوات.
-لايجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن 100 سنوات خلال خدمته الوظيفية.
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