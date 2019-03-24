  • الأحد 24

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الخدمة المدنية : 3شروط لـ ” الإعارة ” في لائحة الموارد البشرية الجديدة

الخدمة المدنية : 3شروط لـ ” الإعارة ” في لائحة الموارد البشرية الجديدة

الخدمة المدنية : 3شروط لـ ” الإعارة ” في لائحة الموارد البشرية الجديدة
نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد شروط ” الإعارة ” التي حددتها الوزارة في لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة.
وقالت الوزارة : مدة الإعارة بعد طلب الجهة المستعيرة لإعارة الموظف وموافقة الجهة المُعيرة والموظف المعار يصدر القرار من الوزير المخت وتحدد مدة الإعارة وتجديدها بهذه الشروط :

-ألا تزيد مدة الإعارة عن 3 سنوات وعند تجديد مدة الإعارة لمرة أو أكثر يجب ألا تزيد عن 6 سنوات متصلة، ولاتجوز إعارة الموظف مرة أخرى بعد مضي 3سنوات.

-لايجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن 100 سنوات خلال خدمته الوظيفية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *