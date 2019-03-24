بالفيديو.. ” الضبعاني “: المواطنون ما عادوا يطبخون مثل الأول ونزول المرأة للعمل من الأسباب
أكد الشيف السعودي أبو حاتم الضبعاني أن: ” المواطنين ما عادوا يطبخون مثل الأول. ”
وتابع الشيف، خلال استضافته في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: ” الناس التي تأكل في بيوتها قليلة جدًا، وأن من ضمن أسباب عدم الطبيخ نزول المرأة للعمل. ”
واختتم ” الضبعاني “: ” أغلب الطلبات تأتيني من عوائل وليس شباب عزابي، وأعرف بيوت لا تطبخ أبد ولا يسوون فيها غير الشاهي والقهوة. ”
#فيديو
الشيف السعودي أبو حاتم الضبعاني:
السعوديون ما عادوا يطبخون مثل أول، وأغلب الطلبات تأتيني من عوائل وليس شباب عزابي، وأعرف بيوت لا تطبخ أبد ولا يسوون فيها غير الشاهي والقهوة!@nadinealbdear#اتجاهات pic.twitter.com/DrZoI2dI8R
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 24, 2019
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