بالفيديو.. ” الضبعاني “: المواطنون ما عادوا يطبخون مثل الأول ونزول المرأة للعمل من الأسباب

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيف السعودي أبو حاتم الضبعاني أن: ” المواطنين ما عادوا يطبخون مثل الأول. ”

وتابع الشيف، خلال استضافته في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: ” الناس التي تأكل في بيوتها قليلة جدًا، وأن من ضمن أسباب عدم الطبيخ نزول المرأة للعمل. ”

واختتم ” الضبعاني “: ” أغلب الطلبات تأتيني من عوائل وليس شباب عزابي، وأعرف بيوت لا تطبخ أبد ولا يسوون فيها غير الشاهي والقهوة. ”