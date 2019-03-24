بالفيديو..ظهور ” تحدي رقصة المثلث ” بدون مخاطر

أميرة خالد(صدى):

ظهر تحدٍّ جديدٍ باسم “ تحدي رقصة المثلث ” وانتشر بشكل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحد بدون مخاطر مثل التحديات التي سبقته، مثل تحدي الثلج وتحدي رقصة كيكي وتحدي مومو وتحدي بيرد بوكس.

وجاء“ تحدي رقصة المثلث ” من خلال وقوف 3 أشخاص في مقابل بعضهم ووضع أيديهم على أكتاف بعضهم البعض ليكونوا أضلاعا تشبه المثلث، ثم يؤدون رقصة معاً بالقفز فى خط مستقيم إلى منتصف المثلث بالتوالي فيما بينهم دون تغيير الأدوار، بينما يقفز الاثنان الآخران في مكانهما خارج منتصف المثلث.

وشمل التحدي أطباء داخل المستشفيات، ولاعبي كرة القدم فى غرف تغيير الملابس ومجموعات شبابية فى المنازل وصالات التدريب وغيرها من الأماكن العامة.