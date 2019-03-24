بالفيديو..العمري : بعض الجرائم المعلوماتية يمس الدول وكياناتها

نايف السالم(صدى):

أوضح العقيد حسن العمري أهمية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حماية الأمن، مؤكدًا أن بعض الجرائم المعلوماتية قد يمس الدول وكياناتها واقتصادها.

وقال العقيد خلال لقاءه في برنامج ” مع داود ” : كثيرًا من الممارسات على مستوى الأفراد أو الكيانات، تصل بها الأمر أن تمس كياناتها واقتصادها، بسبب الحراك التقني الجديد.

ووجه داود الشريان سؤال للعقيد قائلًا:السب والشتم والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما رفع صاحب الحق دعوى أنتم ما لكم علاقة؟! ليؤكد العمري قائلًا: ” لا بُد لصاحب الحق الخاص أن يحرّك الدعوى”

في حين أوضح العقيد عبدالكريم المطيري أن نص التشهير في النظام القديم كان مُطلقًا على العموم دون تفسير له، ويبت فيه من قبل النيابة، قائلًا : “بعض التفسيرات يبغالها تأطير”

داود يتساءل:

السب والشتم والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما رفع صاحب الحق دعوى أنتم ما لكم علاقة؟! والعقيد العمري يؤكد:

"لا بُد لصاحب الحق الخاص أن يحرّك الدعوى"#جرائم_الكترونية_مع_داود

على قناة#SBC pic.twitter.com/dH1yg14NSd — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 24, 2019

العقيد عبدالكريم المطيري موضحًا:

"نص التشهير في النظام القديم كان مُطلقًا على العموم دون تفسير له، ويبت فيه من قبل النيابة" ويعقب:

"بعض التفسيرات يبغالها تأطير"#جرائم_الكترونية_مع_داود

على قناة#SBC pic.twitter.com/Tqe9j8JCfE — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 24, 2019