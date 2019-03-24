مضاربة بين طالبات مدرسة وحادث لحافلة مدرسة أخرى بتعليم شقراء

عادل الحربي(صدى):

تعرضت حافلة طالبات الابتدائية الثانية بمحافظة مرات لحادث مروري وتم نقلهن لمدرستهن دون إصابات.

كما وقعت مضاربة بين عدد من طالبات المتوسطة الثالثة بشقراء، وجرى تطبيق قواعد السلوك والمواظبة على المخالفة السلوكية، حسبما ذكر متحدث إدارة التعليم بشقراء.

وباشر مرور محافظة مرات صباح اليوم حادثاً تعرضت له الحافلة التي تقل طالبات الابتدائية الثانية بمرات، والذي نتج عنه إصابة قائد السيارة المقابلة بإصابات خفيفة في الرأس؛ ما تسبب في نقله للمستشفى لإجراء عملية خياطة عدد من الغرز في رأسه، وتلقي العلاج اللازم ليخرج بعدها من المستشفى، فيما لم تصب أي من الطالبات بأي أذى.

وقالت إدارة التعليم بشقراء: ” إنه في يوم الأحد الموافق ١٧/ ٧/ ١٤٤٠ وقع حادث سير بسيط عند الساعة.٦:٣٠ صباحاً لإحدى حافلات نقل الطالبات التابعة للإدارة التي تقوم بنقل طالبات الابتدائية الثانية بمحافظة مرات ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد. ”

وتابعت: ” جرى على الفور نقل جميع الطالبات وعددهن ١٥ طالبة، إلى المدرسة عن طريق حافلة بديلة تم تأمينها مباشرة من قبل قسم الخدمات العامة بالإدارة، وأكدت قائدة المدرسة سلامة جميع الطالبات ووجودهن في فصولهن الدراسية، وأنهن يواصلن يومهن الدراسي كالمعتاد، ولله الحمد. ”

كما وقعت مضاربة بين طالبات المتوسطة الثالثة بشقراء، في حادثة آخرى، أثناء إقامة بازار في حصة النشاط، إذ أقدمت طالبتان على ضرب مجموعة من زميلاتهن؛ مما تسبب في نشر الفوضى بالمدرسة والخوف لدى بقية من الطالبات، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة في حق المتسببات في المضاربة، وإعلان العقوبة داخل المدرسة لتكون رادعة للجميع.