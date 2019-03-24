وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس.

وأوضحت الخطوط أن العمل بالشركة بمحافظة جدة، وأن المسمى الوظيفي:

– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.

2- لا يشترط وجود خبرة سابقة (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران.)

3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5.)

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م، من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.