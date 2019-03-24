وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس.
وأوضحت الخطوط أن العمل بالشركة بمحافظة جدة، وأن المسمى الوظيفي:
– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.
2- لا يشترط وجود خبرة سابقة (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران.)
3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5.)
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م، من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.
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