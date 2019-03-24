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وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة

وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس.
وأوضحت الخطوط أن العمل بالشركة بمحافظة جدة، وأن المسمى الوظيفي:
– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.
2- لا يشترط وجود خبرة سابقة (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران.)
3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5.)
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م، من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.


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