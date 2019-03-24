تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ” فنجان السويدي ” : ” الدويلة تختلق الأكاذيب “

علي القحطاني(صدى):

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على المعلومات المغلوطة التي تم تحريفها من خلال مقطع فيديو له مع معالي أحمد خليفة السويدي ممثل رئيس الإمارات .

وقال آل الشيخ : صور لي في عزاء حرم الشيخ احمد السويدي من ايام … لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم … بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب.

في حين علق سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل على مقطع الفيديو قائلا : انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة، الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي احمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.من خلق ابو خليفة وإكرامه لضيفه أراد ان يودعه إلى الخارج. أبو ناصر يحلف عليه الا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة و أعوان زايد رحمه الله. غير ذلك كذب.

وكانت مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال البعض أن معالي الشيخ أحمد السويدي يغضب من معالي تركي آل الشيخ بسبب فنجان قهوة.

وظهر خلال اليوم مقطع فيديو تركي آل الشيخ، أثناء تقديمه لواجب العزاء لممثل رئيس دولة الإمارات، الشيخ أحمد بن خليفة السويدي في وفاة زوجته، كما ظهر أحاديث الاحترام بين الجانبين، وإصرار المضيف على توديع ضيفه حتى الباب الخارجي.