نوال الكويتية تعتذر عن الغناء في المملكة
أعلنت الفنانة نوال الكويتية، اعتذارها عن المشاركة الغنائية في حفل مهرجان ” موسم الشرقية “ المقرر عقده يوم 29 مارس الجاري.
وقالت نوال الكويتية: ” جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن التقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن “ .
من جانبه، علق النجم رابح صقر، قائلًا: ” ما تشوفين شر يا أم حنين وطهور إن شاءالله “ .
ومن المقرر أن يحيي الحفل بمشاركة رابح صقر، المغني اليمني فؤاد عبدالواحد، بدلًا من نوال الكويتية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48354 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يبي لك الخير
وماأخرك عن شي الا فيه مصلحتك