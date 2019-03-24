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نوال الكويتية تعتذر عن الغناء في المملكة

نوال الكويتية تعتذر عن الغناء في المملكة
أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة نوال الكويتية، اعتذارها عن المشاركة الغنائية في حفل مهرجان ” موسم الشرقية “ المقرر عقده يوم 29 مارس الجاري.

وقالت نوال الكويتية: ” جمهوري الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقاكم ولكن ظروفي الصحية منعتني فاعذروني، على أن التقيكم في مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن “ .

من جانبه، علق النجم رابح صقر، قائلًا: ” ما تشوفين شر يا أم حنين وطهور إن شاءالله “ .

ومن المقرر أن يحيي الحفل بمشاركة رابح صقر، المغني اليمني فؤاد عبدالواحد، بدلًا من نوال الكويتية.


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