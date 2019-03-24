نقل مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا لسجن شديد الحراسة

ويلينجتون(صدى):

تم نقل مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، اليوم الأحد، إلى سجن شديد الحراسة.

وأكدت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه تم نقل الإرهابي من سجن مدينة كرايست تشيرش، إلى سجن شديد الحراسة في شمالي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم السجن في كرايست تشيرش: ” نسقنا مع الوكالات الأخرى لنقل المتهم الى السجن بشكل آمن، بعد مثوله أمام المحكمة في كرايست تشيرش. ”

وأضافت: ” تم عزله عن باقي السجناء. وهو تحت المراقبة مدة 24 ساعة، سواء عن طريق الحراس أو عن طريق كاميرات المراقبة، وحاليًا لا يسمح له بمشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف أو سماع الراديو، كما لا يسمح لأحد بزيارته. ”

وكان الإرهابي منفذ مذبحة المسجدين، محتجزا في مجمع العدل والطوارئ، التابع لكرايست تشيرش، وتم نقله إلى أوكلاند، جوا، بواسطة قوات الدفاع، بحسب صحيفة هيرالد النيوزلندية.

يذكر أن منفذ الهجوم سبق أن مثل أمام المحكمة في 16 آذار/ مارس الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد، وليس من الواضح أمام أية محكمة سيمثل المتهم في جلسته المقررة في 5 نيسان/ أبريل المقبل.