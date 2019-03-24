بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، والقصيم، والشرقية “، كما تتهيأ فرصة تكون سحب رعدية ممطرة واستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.