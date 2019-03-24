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إبراهيم كابان: قطر تشتري ذمم المنظمات والمسؤولين في أمريكا ضد العرب

إبراهيم كابان: قطر تشتري ذمم المنظمات والمسؤولين في أمريكا ضد العرب
طلال الضوي(صدى):

كعادتها في تشويه سمعة عدد من الدول العربية منها المملكة ومصر والإمارات والبحرين ، تستمر قطر في شراء ذمم بعض المراكز البحثية والشخصيات ذات التأثير بالولايات المتحدة الأمريكية ، لحثهم على معاداة هذه الدول .

وقال إبراهيم كابان رئيس تحرير الموقع الجيوستراتيجي ، إن التوجيه الإعلامي من خلال قناة الجزيرة القطرية ، يكشف كل الخطط التي تديرها قطر وشبكتها للإخوان المسلمين برعاية أردوغان ، لخلق الفوضى ودعم الإرهاب داخل الدول العربية .

وأيضا تعمل قطر على تشويه سياسات هذه الدول لدى الرأي العام العالمي خاصة لدى أمريكا ، مقشيرا إلى أن هناك العديد من المواقف في أوروبا وغيرها تشهد على استخدام قطر للمال لشراء الذمم وتوظيف بعض الجمعيات والشخصيات لتشويه الدول العربية لصالح المشروع القطري التركي.


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