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كلية الملك فهد الأمنية : بدء تلقي طلبات القبول والتسجيل

كلية الملك فهد الأمنية : بدء تلقي طلبات القبول والتسجيل
نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم عن بدء تلقي طلبات القبول والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .

وأوضحت شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية على درجة جندي وهي :
-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
-أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مستبعدًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
-ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.
-ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
-ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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