كلية الملك فهد الأمنية : بدء تلقي طلبات القبول والتسجيل
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم عن بدء تلقي طلبات القبول والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .
وأوضحت شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية على درجة جندي وهي :
-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
-أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
-ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مستبعدًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
-ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
-أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.
-ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
-ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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