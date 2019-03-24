الداخلية: التحرش بالأطفال جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات

علي القحطاني(صدى):

حذَّرت وزارة الداخلية، عبر حساب ” كلنا أمن ” ، الآباء من ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة.

وقالت، في رسالة توعوية، إن ” ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة، قد يجعلهم صيدًا سهلًا للمترصدين، احرص على متابعة ما يصلهم عبر البريد الإلكتروني، وفي حال تلقي طفلك رسائل مشبوهة من مستخدمين مجهولين، تقدم ببلاغك عبر تطبيق كلنا أمن ” .

وأضاف: ” التحرش بالأطفال عبر الأنترنت يعتبر جريمة، وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق كلنا أمن ” .