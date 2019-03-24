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  3. إعلامية شهيرة تطالب بتوفر حبوب منع الحمل للرجال .. والدكتور عبدالله الشهري يرد

إعلامية شهيرة تطالب بتوفر حبوب منع الحمل للرجال .. والدكتور عبدالله الشهري يرد

إعلامية شهيرة تطالب بتوفر حبوب منع الحمل للرجال .. والدكتور عبدالله الشهري يرد
أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور عبدالله الشهري ، ما أعتقد إنه يوجد حبوب لمنع الحمل للرجال ، وفي كل الأحوال سيكون هناك أعراض جانبية مثل النساء ، فالحبوب عبارة عن هرمونات .

جاء ذلك في إجابته على سؤال مقدمة برنامج سيدتي الإعلامية رندا الحمد ، لما لا يوجد مانع الحمل للرجال ويأخذون هم ويريحون السيدات شوي ؟! .

وأكد ، أنه يتم التعامل مع المرأة في منع الحمل على الهرمونات ، أما في الرجل فيتم التعامل مع المصنع نفسه .


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