إعلامية شهيرة تطالب بتوفر حبوب منع الحمل للرجال .. والدكتور عبدالله الشهري يرد
قال الدكتور عبدالله الشهري ، ما أعتقد إنه يوجد حبوب لمنع الحمل للرجال ، وفي كل الأحوال سيكون هناك أعراض جانبية مثل النساء ، فالحبوب عبارة عن هرمونات .
جاء ذلك في إجابته على سؤال مقدمة برنامج سيدتي الإعلامية رندا الحمد ، لما لا يوجد مانع الحمل للرجال ويأخذون هم ويريحون السيدات شوي ؟! .
وأكد ، أنه يتم التعامل مع المرأة في منع الحمل على الهرمونات ، أما في الرجل فيتم التعامل مع المصنع نفسه .
مذيعة سيدتي #رندا_الحمد .. ليش الرجال ما تاخد حبوب منع الحمل للتخفيف عن السيدات .. و د. #عبدالله_الشهري يرد#برنامج_سيدتي#خليجية@Randaalhamad@dr_AALSHEHRI pic.twitter.com/qtr4OBxDB6
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 24, 2019
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