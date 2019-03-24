إعلامية شهيرة تطالب بتوفر حبوب منع الحمل للرجال .. والدكتور عبدالله الشهري يرد

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور عبدالله الشهري ، ما أعتقد إنه يوجد حبوب لمنع الحمل للرجال ، وفي كل الأحوال سيكون هناك أعراض جانبية مثل النساء ، فالحبوب عبارة عن هرمونات .

جاء ذلك في إجابته على سؤال مقدمة برنامج سيدتي الإعلامية رندا الحمد ، لما لا يوجد مانع الحمل للرجال ويأخذون هم ويريحون السيدات شوي ؟! .

وأكد ، أنه يتم التعامل مع المرأة في منع الحمل على الهرمونات ، أما في الرجل فيتم التعامل مع المصنع نفسه .