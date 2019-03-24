العثور على وثائق عن خطط ” داعش ” في أوروبا داخل معقله الأخير بسوريا

دمشق(صدى):

بعد سقوط آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، كشفت وثائق عثر عليها مراسل صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية شرقي سوريا، عن خطط لتنظيم داعش الإرهابي بشأن عملياته المستقبلية في أوروبا.

وكشفت الوثائق التي عثر عليها، عن تحضيرات لتسليح وتمويل متشددين وخلايا نائمة في أوروبا، فيما تضمنت أسماء المئات من مسلحي التنظيم الإرهابي وميزانياتهم، بالإضافة إلى مراسلاتهم التي عكست وجود نظام بيروقراطي داخل التنظيم.

وأوضحت رسالة مكتوبة في جانفي الماضي، موجهة إلى زعيم داعشي محلي في سوريا، يظهر اسم ” أبو طاهر الطاجيكي ” الذي لديه خطة لمساعدة أعضاء ” داعش ” في أوروبا على شن هجمات، وتجنيد أفراد من الخارج إلى سوريا، إذ يريد الأذن بالتواصل معهم من أجل تنفيذ عمليات داخل أوروبا.

وتقول الرسالة: ” قبل أن ينفذوا العمليات يرسلون لنا الأهداف إن كان التواصل آمنا، وإلا فلينفذوا. ولن نقصر معهم بما يحتاجون، ولكن الأمر يحتاج إلى واقعية ومصداقية ” .

كما تظهر الوثائق أن الطاجيكي كان يعتزم تقديم خططه إلى لجنة أرسلها زعيم ” داعش ” ، أبو بكر البغدادي، لكن تم تأجيل الاجتماع بعد مقتل أحد أفراد اللجنة، وفي الرسالة، يسأل كاتبها عن فرصة أخرى لتقديم الاقتراح.

ويُعتقد أن البغدادي يقبع في مخبأ صحراوي سري مع كبار مساعديه بين العراق وسوريا، ويتنقل بين الفينة والأخرى في محاولة للتخفي عن الأنظار بانتظار فرصة أخرى للانقضاض على أهداف يحتمل أن تكون بعيدة عن سوريا والعراق.