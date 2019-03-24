خليل جلال: حكم مباراة الديربي سيكون من حكام كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

أكد خليل جلال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تقنية الـ ” var ” تسير بالشكل المخطط له في دوري المحترفين، مضيفًا أن الاتحاد يتطلع لنكون من الدول الرائدة في استخدام التقنية.

وأوضح أن هناك 4 حكام سعوديين مؤهلين لاستخدام تقنية الفيديو، والفترة القادمة سيتم اعتماد 6 حكام آخرين.

وأشار إلى أن الحكم المرشح لإدارة مباراة الديربي بين النصر الهلال، هو من حكام كأس العالم 2018.

وسيقام لقاء الديربي بين الهلال والنصر، يوم الجمعة القادمة 29 مارس الجاري، إذ سيغير اللقاء من ترتيب متصدر الدوري والوصيف في حالة انتهى بفوز أحد الفريقين.

ويحتل الهلال المركز الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 55 نقطة.