بالصورة.. نجمة باب الحارة ” شمس الملا ” عارية في المسبح

أميرة خالد(صدى):

هاجم الجمهور الفنانة السورية، شمس الملا، والتي جسدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة.

وجاء ذلك بعد نشرها لأحدث صورها عبر موقع التواصل فيسبوك، و ظهرت شمس الملا في الصور الجديدة شبه عارية إلا من ملابس السباحة أثناء تواجدها في مسبح بدبي في دولة الامارات العربية المتحدة .

وعلقت شمس على الصورة التي أكد الكثيرون على أنها تخطت حدود الجرأة، قائلة: ” أكبر نعمة بالحياة أني عايشة في دبي وبقدر استمتع بالشمس واشعر فيها عم تلامس جسمي وحس بدفاها باي وقت بالسنة بعدش براحتي وبحريتي وبستمتع وبنبسط ومت همي شيء بالدني. ”