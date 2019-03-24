بالفيديو.. ” ياسمين علي ” تطلق “ زغرودة ” لتنقذ محمد رشاد ومي حلمي

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنانة المصرية ياسمين علي، أثناء حضورها حفل زفاف المطرب محمد رشاد، والمذيعة مي حلمي، مساء السبت، بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبطلب من العروس غنت “ ياسمين” أغنية “ يا عشاق النبي ” على طريقتها الخاصة التي تفاعل معها الحضور والعروسان، وداعبتها “ مي ” قائلة: “ هتغني ولا نبوظ الفرح تاني؟! ” وقال محمد رشاد: “ لو مغنتيش هنخطفك ” وأطلقت بعدها ياسمين “ زغرودة ”.

ونشرت ياسمين علي، مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على انسجرام قائلة: “ فرحنالكم فوق مانتوا متخيلين يارب يكتبلكم الخير والسعادة ويبعد عنكم الشر يارب ”.

ويذكر أن حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد، أُلغي قبل ساعات من موعده السابق، وانصرف الجميع لأسباب لم يتم الكشف عنها في حينها من العروسين، وذلك في 20 أكتوبر الماضي.