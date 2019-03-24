بـ 3 ألوان ومحرك خارق.. لامبورجيني افنتادور تطل بشكل جديد وتنافس سيارات السباق

بانكوك(صدى):

وضعت شركة تايلاندية، تعديلات على سيارة لامبورجيني افنتادور، إذ تم تثبيت قطع تصميمية أمامية وخلفية، وغطاء المحرك ذو فتحات تهوية، وجناح خلفي كبير، ورفارف.

وأصبحت شكل افنتادور، مزيج من الألوان اللامعة: الأحمر والأصفر والأسود في شكل يشبه سيارات السباق، وكذلك وجود بعض الملصقات التي تبرز أعمال شركات مختلفة.

وتُقدم السيارة بجنوط LX12.V12 محدودة الإنتاج، وتتميز بكبر حجمها والأذرع الكربونية المتميزة، مُثبتة داخل إطارات بيريلي، لتبدو بمظهر جيد للغاية.

و تأتي السيارة بمحرك خارق V12 سعة 6.5 لتر، لتنتج قوة 690 حصان للنسخة القياسية، و730 حصان للنسخة S.