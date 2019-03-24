بالفيديو.. مشاهد قاسية لاستخراج جثة شخص من بئر عميقة

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة قاسية لاستخراج جثة أحد الأشخاص سقط في بئر عميقة في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وأظهر فيديو، عملية استخراج الجثة من البئر التي يصل عمقها 10 أمتار تحت الأرض، وسط حضور عدد غفير من الأهالي الذين شاهدوا عملية الاستخراج.

ومن جانبهم، قال شهود عيان أن الشخص كان يسير بالشارع ولم يرَ البئر فسقط فيها؛ بينما أشار آخرون إلى إمكانية وجود شبهة جنائية.