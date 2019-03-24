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تسريب صور فاضحة لمشتركي برنامج تلفزيون الواقع

تسريب صور فاضحة لمشتركي برنامج تلفزيون الواقع
واشنطن(صدى):

عقب مغادرتها للبرنامج وخسارتها جائزته ، سرّبت مشتركة في البرنامج النيجيري الشهير Big Brother Naija ، تُدعى ” اليكس ” صوراً خلال إقامتها علاقة حميمة مع مشترك آخر في كواليس العمل الذي ينتمي إلى فئة تلفزيون الواقع.

ونشرت اليكس صورها مع توبي عبر أحد حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أنهما أخفيا العلاقة طيلة فترة وجودها معاً في البرنامج.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 70122 ] نشر منذ 16 دقيقة

خيبكم الله يا اصحاب الدنائة والرذيلة والوقاحه ,,

[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 11 دقيقة

هههههههههههههههههه …

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