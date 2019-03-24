بالفيديو.. مي العيدان تهاجم فوز الفهد لإطلالتها الجريئة في عرض أزياء

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، أخصائية التجميل ومدونة الموضة والأزياء الكويتية فوز الفهد ، عقب إطلالتها الجريئة في أحد عروض الأزياء .

وقالت العيدان تعليقاً على ظهور الفاشنيستا بفستان جرئ ، فوز الفهد بفستان جريء. . الله ايهداج لو الفستان استر اشوي كان أفضل. . لانج جميله ماتحتاجين له.

وأطلت الفهد بفستان من دون أكتاف ومكشوف الصدر، وتميز بفتحات فوق الركب ، ونسقت فوز فستانها مع فراء وضعته على أكتافها.