بالفيديو.. مي العيدان تهاجم فوز الفهد لإطلالتها الجريئة في عرض أزياء
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، أخصائية التجميل ومدونة الموضة والأزياء الكويتية فوز الفهد ، عقب إطلالتها الجريئة في أحد عروض الأزياء .
وقالت العيدان تعليقاً على ظهور الفاشنيستا بفستان جرئ ، فوز الفهد بفستان جريء. . الله ايهداج لو الفستان استر اشوي كان أفضل. . لانج جميله ماتحتاجين له.
وأطلت الفهد بفستان من دون أكتاف ومكشوف الصدر، وتميز بفتحات فوق الركب ، ونسقت فوز فستانها مع فراء وضعته على أكتافها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70122 ] نشر منذ 19 دقيقة
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