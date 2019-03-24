” الغذاء والدواء ” توضح الفرق بين عبارتي ” قليل السكر ” و ” سكر أقل “
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفرق بين عبارتي ” قليل السكر ” و” سكر أقل ” اللتين قد توجدان على بطاقة المنتج الغذائي.
وقالت الهيئة إن قليل السكر:
كمية السكر في المنتج لا تزيد على:
5 جم سكر لكل 100 جم (للأغذية الصلبة).
2.5 جم لكل 100 مل (للأغذية السائلة).
وتابعت أن سكر أقل:
لاتعني أن هذا المنتج قليل من السكر، بل إنه يحتوي على السكر أقل %30 عن محتواه في منتج مشابه.
واستطردت الهيئة أن خال من السكر:
كمية السكر في المنتج لا تزيد على
0.5 جم سكر لكل 100 جم (الأغذية الصلبة)
0.5 جم لكل 100 مل (الأغذية السائلة).
وأضاف الهيئة أن بدون سكر مضاف:
لم تتم إضافة سكر للمنتج، لكن قد يحتوي المنتج بطبيعته على السكر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70122 ] نشر منذ 9 دقائق
يكون خير ,,