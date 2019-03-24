” الغذاء والدواء ” توضح الفرق بين عبارتي ” قليل السكر ” و ” سكر أقل “

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الفرق بين عبارتي ” قليل السكر ” و” سكر أقل ” اللتين قد توجدان على بطاقة المنتج الغذائي.

وقالت الهيئة إن قليل السكر:

كمية السكر في المنتج لا تزيد على:

5 جم سكر لكل 100 جم (للأغذية الصلبة).

2.5 جم لكل 100 مل (للأغذية السائلة).

وتابعت أن سكر أقل:

لاتعني أن هذا المنتج قليل من السكر، بل إنه يحتوي على السكر أقل %30 عن محتواه في منتج مشابه.

واستطردت الهيئة أن خال من السكر:

كمية السكر في المنتج لا تزيد على

0.5 جم سكر لكل 100 جم (الأغذية الصلبة)

0.5 جم لكل 100 مل (الأغذية السائلة).

وأضاف الهيئة أن بدون سكر مضاف:

لم تتم إضافة سكر للمنتج، لكن قد يحتوي المنتج بطبيعته على السكر.