المنتخب الوطني تحت 16 عامًا يفوز على أذربيجان

ماجد محمد(صدى):

تغلب المنتخب الوطني تحت 16 عامًا (مواليد 2004) على نظيره منتخب أذربيجان (مواليد 2003) بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد المقدوني لكرة القدم، ضمن الدورة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتي تمتد حتى الـ26 من شهر مارس الجاري.

وافتتح خالد مجرشي التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة الثانية، فيما أضاف زميله ماجد خليفة الهدف الثاني في الدقيقة 42، في حين جاء هدف منتخب أذربيجان في الدقيقة 54 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني ” للأخضر ” عبدالوهاب الحربي المواجهة بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، وخليفة الدوسري، ومحمد بكر، وصالح برناوي، ووليد صابر، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله زيد، وصهيب الزيد، وخالد مجرشي، وماجد خليفة، ومهند براح.

ويعاود المنتخب الوطني مساء غدٍ الاثنين تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب جورجيا بعد غدٍ الثلاثاء، في ختام البطولة الدولية بمقدونيا، والتي تأتي في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المقرر إقامتها شهر سبتمبر المقبل.