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وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:مهندس سلامة الأصول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة علوم المواد)، أو ما يعادلها، محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

طلب التوظيف
بكالوريوس رياضيات عامة

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