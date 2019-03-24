شاب يحاول اغتصاب طفلة ثم قتلها خنقًا

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على اغتصاب طفة تبلغ من العمر 5سنوات، وقتلها حيث قام بإلقاء جثتها في منزل مهجور، في محافظة قنا بمصر.

وقال الشاب المتهم بقتل الطفل وهو يمثل جريمته: “أنا شفت البنت رحمة 5 سنوات تلعب مع بنت الجيران.. فكرت في اغتصابها.. استدرجتها بحجة إنها تجي تلعب في التليفون بتاعي.. وبعدين حاولت اغتصابها وبدأت ألمس أجزاء من جسدها.. البنت بدأت تصرخ خفت فكتمت أنفاسها.. لقيتها ماتت في إيدي”.

وأضاف المتهم قائلا: “فكرت أتخلص من الجثة.. جبت شوال وحطيت الجثة فيه.. وبعدين شيلت الشوال ورميته في بيت مهجور.. وبدأت أدور مع أسرتها عليها علشان أبعد الشك عني”.

وسجلت النيابة ما جاء على لسان المتهم، حيث أصدرت قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض والقتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.