” قياس ” : بدء التسجيل للاختبار الخاص بمنسوبي الأمر بالمعروف

نايف السالم(صدى):

فتح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، باب التسجيل للاختبار الخاص بمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقع المركز الإلكتروني .

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، إبراهيم الرشيد، أن التسجيل في الاختبار متاح لمن رشحتهم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن موعد إجراء الاختبار سيكون يوم الإثنين 25 رجب 1440ه، عبر المقرات المحوسبة التابعة لمركز “قياس .

وتأتي هذه الإختبارات بهدف إعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة ، والإنتقاء الموضوعي للمتقدمين وإعداد آلية موضوعية للمقابلات الشخصية .

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءًا، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.