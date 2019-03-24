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شيخ قطري ينشر صورة برفقة الملك سلمان: سعدت في حضرة والدنا خادم الحرمين

شيخ قطري ينشر صورة برفقة الملك سلمان: سعدت في حضرة والدنا خادم الحرمين
نايف السالم(صدى):

قام الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بنشر ” صورة ” له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ؛ خلال تأدية العرضة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

وكتب ” بن سحيم ” معلقًا على الصورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سعدت بحضور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وتشرفت بالمشاركة في حضرة والدنا خادم الحرمين الشريفين ” .

وأضاف: ” قطر لا تغيب عن أشقائها.. وإن طال عبث الحمدين في استغلال بلادنا وخيرات شعبنا.. لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 17 دقيقة

والله والكوووبه بابن سحيم العميل الخائن المرتزق
ما هو محل ثقة مثل ما خان ديرته بيخونكم
الخائن خائن وين ما حل

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