بالفيديو.. محمد العرب يسخر من شائعات وفاته: إنا لله وإنا إليه راجعون

فهمي محمد(صدى):

نشرت قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، أنباء كاذبة عن وفاة مراسل سكاي نيوز محمد العرب، بصاروخ حوثي أثناء تغطية إعلامية.

ومن جانبه، ظهر محمد العرب في مقطع فيديو ساخرًا من الأخبار الكاذبة قائلًا: ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. ندعو الله أن يتقبل الفقيد محمد العرب من الشهداء والصديقين ” .

وكان ” العرب ” قد كشف أن جنرال إيراني، لقي مصرعه أمس السبت، في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم تلك الميليشيات.