بالفيديو.. ” فعلة مشينة ” لمراسل حربي من سوريا على الهواء مباشرة

دمشق(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن موقف محرج لمراسل قناة ” إن بي سي ” في شرق سوريا، وذلك أثناء البث المباشر في نشرة الساعة التاسعة مساء.

وفي التفاصيل، بدأ المذيع النشرة بالحديث عن هزيمة داعش والتطورات في المنطقة ثم قدم المراسل مات برادلي من شرق سوريا للحديث عن التطورات؛ حيث سأله عن: ” ما هو الوضع عندك؟ ” وسرعان من انتقلت كاميرا البث من سوريا إلى المراسل برادلي، حيث صدم الجميع لمشاهدته وهو ” يبصق في يديه ويحاول تصفيف شعره ” .

ولم يكن المراسل يدرك أن الكاميرا تصوره وتبث مباشرة لقطات له وهو يحاول تصفيف شعره بالبصاق؛ ليعود البث إلى الاستوديو، بينما ظهر المذيع وهو غير مرتاح، لكنه حاول أن يكمل الخبر والاتصال مع مراسله في سوريا.