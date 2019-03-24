رئيس الخطوط الإثيوبية يفتح النار على ” بوينج ” بشأن الطائرة المحطمة

أديس أبابا(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن شروط التحذير والتدريب المحددة لطائرة 737 ماكس التي خرجت من الخدمة في الوقت الراهن، قد لا تكون كافية بعد تحطم الطائرة الإثيوبية التي أودت بحياة 157 شخصًا.

وأبان تويلدي غيبرميريام أنه بعد تحطم طائرة شركة ليون إير قبالة سواحل إندونيسيا في أكتوبر، وضعت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج، عددًا من التعليمات التي قمنا بإدراجها في كتيبات العمل الخاصة بنا، كما أطلعنا جميع طيارينا عليها؛ لكننا نعتقد اليوم أنها ربما لم تكن كافية “.

وأصرت الخطوط الجوية الإثيوبية، على أن طياري الشركة اجتازوا كل التدريبات الإضافية التي طلبتها بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية لطائرات 737 ماكس 8.

وفي وقت سابق، ذكر غيبرميريام أن التدريب كان يهدف إلى مساعدة الطواقم على التحول من طراز أقدم من طائرات 737 إلى طائرات ماكس 8، التي دخلت في الخدمة عام 2017.