أثناء تصويره مشهد عن الموت.. وفاة الممثل السوري فواز جدوع

دمشق(صدى):

فارق الممثل السوري، فواز جدوع، الحياة أثناء تصويره دورًا فنيًا يتحدث فيه عن الموت وذلك في مسلسل ” دقيقة صمت “، والذي يخرجه شوقي الماجري ويجري تصويره حاليًا في سوريا؛ حيث تعرض لأزمة صحيّة مفاجئة بعد ظهر السبت.

ونُقل ” جدوع ” على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة بين زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى رأسهم النجم عابد فهد؛ بينما يعد من أبرز أعماله التلفزيونية ” تل الرماد ” و ” خان الحرير2 ” و ” أبو زيد الهلالي ” و” أيام الغضب ” و” آخر الفرسان ” و ” أخوة التراب ” و” المهلب بن أبي صفرة ” و” عنترة ” وغيرها الكثير.