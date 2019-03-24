نجار يقتل امرأة حامل قبل ولادتها بساعات لسرقة مصوغاتها
شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية ، جرمية مروعة ، حيث اقدم نجار على قتل حامل قبل ولادتها بساعات قليلة ، لسرقة مصوغاتها الذهبية .
وكانت تلقت الشرطة المصرية بكفر الشيخ ، بلاغاً من الاهالي يفيد بالعثور على سيدة حامل جثة هامدة داخل شقتها .
وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة لمكان الحادث ، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات عبارة عن ” كدمة أسفل العين اليسرى وطعنة في الرقبة من الناحية اليمنى ” ، وبمعاينة الشقة ، تبين سلامة الباب الرئيسي للشقة ونوافذها وعدم وجود آثار عنف بمداخل ونوافذ الشقة، وعدم وجود أي بعثرة بمحتوياتها.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن مرتكب الواقعة المدعو ” شعبان. م. ج ” ، ويقيم بنفس عنوان المجني عليها، وألقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وأقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8635 ] نشر منذ 6 دقائق
انه الخوف من الله ثم الرحمه اذا خلا منها القلب يصبح حامله كالصخر –