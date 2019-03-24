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نجار يقتل امرأة حامل قبل ولادتها بساعات لسرقة مصوغاتها

نجار يقتل امرأة حامل قبل ولادتها بساعات لسرقة مصوغاتها
القاهرة(صدى):

شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية ، جرمية مروعة ، حيث اقدم نجار على قتل حامل قبل ولادتها بساعات قليلة ، لسرقة مصوغاتها الذهبية .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بكفر الشيخ ، بلاغاً من الاهالي يفيد بالعثور على سيدة حامل جثة هامدة داخل شقتها .

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة لمكان الحادث ، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات عبارة عن ” كدمة أسفل العين اليسرى وطعنة في الرقبة من الناحية اليمنى ” ، وبمعاينة الشقة ، تبين سلامة الباب الرئيسي للشقة ونوافذها وعدم وجود آثار عنف بمداخل ونوافذ الشقة، وعدم وجود أي بعثرة بمحتوياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن مرتكب الواقعة المدعو ” شعبان. م. ج ” ، ويقيم بنفس عنوان المجني عليها، وألقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وأقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8635 ] نشر منذ 6 دقائق

انه الخوف من الله ثم الرحمه اذا خلا منها القلب يصبح حامله كالصخر –

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