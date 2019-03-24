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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بشركة موبايلي في الرياض

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بشركة موبايلي في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مهني المنتجات الصوتية والخدمات، وأخصائي مهني أبحاث السوق).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، عبر موقعها الإلكتروني ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم .

ومن الوظائف المتوفرة ، أخصائي مهني المنتجات الصوتية والخدمات (VAS Product Specialist Professional) ، ويجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو ما يعادله ، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات ذات صلة موضحة برابط التقديم أدناه.

وأخصائي مهني أبحاث السوق (Market Research Specialist Professional) ، يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو أبحاث السوق أو تقنية المعلومات ، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 


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