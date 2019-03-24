بالفيديو.. مركبات كيماوية خطرة تدخل في صناعة العطور

الرياض(صدى):

كشف شافي آل ثابت خبير ومصمم عطور، الفرق بين العطر المقلد والمغشوش، موضحًا أن العطر المقلد هو تقليد لماركة معينة؛ بينما المغشوش قد يضيفوا عليه مواد قليلة القيمة أو سيئة أو محظورة؛ حتى يزيد الكمية؛ لافتًا إلى أن الغش يوجد في العطور الفرنسية بشكل أكبر بسبب سمعتها.

وأكد ” آل ثابت ” أن 80% من العطورات مكوناتها غير معروفة؛ لافتين إلى ضرورة التأكد من قراءة محتويات العبوة وسلامتها؛ حيث أن العطور التي تستعمل هذه الأيام ليست مواد مستخلصة من الزهور أو النباتات، ولكنها مركبات كيماوية خطرة.

وأوضح خبير العطور أن أكثر من 4000 مادة كيماوية تستعمل في صناعة المنتجات العطرية، ومن بينها 95% مواد كيماوية هايدروكربونية، كما إن ما يزيد على 95% من العطور المستخدمة حاليًا، والتي يتم إنتاج عدد كبير من المركبات الكيميائية الداخلة في تكوينها من مشتقات بترولية ومواد صناعية.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن بعض تلك المركبات عبارة عن سموم ضارة بالإنسان، حيث أن بعضها قد يتسبب بأمراض سرطانية وعيوب خلقية واضطرابات في الجهاز العصبي المركزي؛ فيما نصحوا بالتقليل من استعمال العطور على أن يتم ” البخ ” على الملابس دون الجلد بقدر الإمكان.