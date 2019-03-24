وفاة والدة شهيد بهجوم نيوزيلندا بعد تشييع جثمانه

ولنجتون (صدى):

تواصل التوابع المأسوية حصد ما تبقى من صبر على هجوم المسجدين بنيوزيلندا ، إذ توفيت والدة شهيد أردني سافرت لتشييع جثمانه مع عدد من ذويه .

وقال سفيان القضاة، مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن: والدة أحد الشهداء الأردنيين الذي قضوا بالحادث الإرهابي في نيوزيلندا توفيت فجر السبت، بعد أن شاركت في تشييع جثمان ابنها هناك .

وأضاف أن فريق عمل وزارة الخارجية الموجود في نيوزيلندا قام بتقديم واجب العزاء بالمرحومة، وأكدوا لذويها استعداد الحكومة لنقل جثمانها على نفقة الدولة في حالة أبدوا رغبة بذلك .

وكان الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة قبل الماضية قد أودى بحياة 50 مسلم أثناء الصلاة وفقا لآخر الأرقام الرسمية، قبل إلقاء القبض على المتهم بالهجوم، برينتون تارانت ، في عملية وصفتها رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرين؛ بأنها أحد أكثر أيام البلاد ظلمة .