” العدل ” يجيب على 5 أسئلة بشأن المحاكم العمالية 

عادل الحربي(صدى):

ورد لحساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع ” تويتر ” 5 أسئلة بشأن المحاكم العمالية، الأمر الذي جعل ” العدل ” يجيب على هذه الأسئلة للتوضيح.

ومن أبرز 5 أسئلة وردت للتواصل العدلي بشأن المحاكم العمالية:أريد أن أتقدم بدعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتي.. فما هي الطريقة!

يجب أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في مكان اختصاصه لمحاولة التسوية وديا خلال 21 يوما، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية.

هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية دون اللجوء للتسوية الودية!

لا يمكن للمحكمة العمالية النظر في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدي مكتب العمل كونها وجوبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117 وبتاريخ 21 /2/ 1440 هجريا.

ماهي التسوية الودية في المنازعات العمالية!

هي مرحلة تسبق رفع الدعوى العمالية أمام القضاء يتم خلالها محاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي

متي تعقد الجلسة الأولى لدي التسوية الودية في مكتب العمل بعد تقديم طلب التسوية الودية!

يجب عقدها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقييد الدعوى لدى إدارة التسوية الودية في مكتب العمل.

أنا عامل وتقدمت بدعوى لدى التسوية الودية بمكتب العمل.. كم المدة المقررة لإجراء التسوية الودية ومتى يبدأ حسابها!

المدة المقررة لأجل تسوية المنازعة لدى إدارة التسوية الودية في مكتب العمل 21 يوم عمل ويبدأ حساب هذه المهلة من أول حضور لدى المصلح.