مصرع طالب وإصابة 5 آخرين إثر حادث مروري في محايل عسير

أبها(صدى):

شهدت محايل عسير حادثة مرورية صباح اليوم؛ أسفرت عن مصرع طالب إصابة خمسة آخرون اثنان منهم إصابتهما حرجة.

وعن التفاصيل، باشرت الجهات المختصة موقع الحادث، وتم استقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ وذلك وفقًا لما تستدعيه كل حالة، بمتابعة مباشرة من مدير مستشفى محايل محمد بن زيد عسيري.

ويتم استكمال إجراءات بعض الحالات تمهيدًا لتحويلها لمستشفى عسير المركزي بأبها، كما وقف عدد من المسؤولين على الحالات والتقوا أسر المتوفى والمصابين.