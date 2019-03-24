بالفيديو.. لحظة تعطل سفينة سياحية تقل 1300 راكب في النرويج

أوسلو(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة تعطل سفينة سياحية وسط الأمواج العاتية بسبب الحالة الجوية السيئة، حيث تعرضت السفينة لعطل مفاجئ في محركها قبالة السواحل الغربية للنرويج.

وسيطرت حالة من الذعر والخوف على ركاب السفينة البالغ عددهم 1300 شخص، كما أن السلطات النرويجية استعانت بالطائرات المروحية التي أجلت بعض الركاب عبر الحبال، وجرى إرسال سفن أخرى إلى المنطقة، وإقامة مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم، فيما يحاول المختصون إصلاح محرك السفينة المتعطلة لتجنيب الركاب عناء الإخلاء.

وبدا في المقطع المتداول تمايل السفينة وتحطم الأثاث وسقوط الأطعمة والمشروبات على الأرض، وتمسك الركاب بمقاعدهم خشية تعرضهم لإصابات خطيرة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن 3 ركاب تعرضوا لإصابات خطيرة، إضافة إلى 5 إصابات طفيفة.

ومن المتوقع أن عملية إجلاء الركاب تستمر ساعات عدة، وتوزع ركاب السفينة على 16 جنسية، وعدد كبير منهم أميركيون وبريطانيون.