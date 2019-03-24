حقيقة أقراص مكابح السيراميك الكربونية

كانبرا(صدى):

كشف الممثل الفني لبورشه أستراليا بول واتسون، في مقابلة عن حقيقة أقراص مكابح السيراميك، قائلا إنه عندما قامت بورشه بتقديم أقراص مكابح السيراميك الكربونية إلى الأسواق أول مرة، أبانت أنها تدوم مدى عمر السيارة، ولكن سرعان ما ثبت أن هذا خطأ من قبل المالكي السيارات.

وأشار واتسون: “يمكن أن تتلف وتتحلل أقراص مكابح السيراميك مع كثرة الاستخدام، حيث أن تراكم الحرارة سيؤدي إلى تدهورها، لذلك إذا كنت ممن يستخدمون سياراتهم بكثرة، فأقراص المكابح الحديدية هي الأفضل لك”.

وواصل واتسون حديثه عن مميزات أقراص فرامل السيراميك الكربونية، قائلاً: “إنها مفيدة وميزة لأولئك الذين لا يحبون تنظيف الجنوط.”