نصائح مذهلة للحفاظ على رشاقة النساء بعد سن الخمسين 

متابعة أميرة خالد(صدى):

نصح أخصائي تغذية النساء بإتباع نظام غذائي للحفاظ على الرشاقة بعد سنِّ الخمسين، مشيرا إلى ضرورة تناول 5 وجبات، يوميًّا.

وشدد أخصائي التغذية:” يجب التحكُّم في الكربوهيدرات المستهلكة، مع جعلها تحلُّ خصوصًا في وجبتي الفطور والغداء”، مبينا أن

البروتينات الصحيَّة ممتازة في كلِّ وجبة.

وحث على استخدام الدهون الصحيَّة، مثل تلك التي تحتوي على “الأوميغا _ 3″، تتوافر في زيوت الزيتون وزيت الكانولا والجوز والأفوكادو والسمك وثمار البحر.

وأوضح أن الألياف تتوافر في الفواكه والخضراوات والبقوليات والرقائق ومنتجات القمح الكامل، وخصوصًا في الخضروات، لأنَّها الأكثر تركيزًا في الفيتامينات والمعادن مقارنةً بالمنتجات الأخرى، كما أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

ودعا إلى ضرورة شرب 1.5 لترًا من الماء إلى لترين منه في اليوم، فالماء يُخلِّص من سموم الجسم، موضحا أن ممارسة التمرينات الرياضيّة بانتظام تُحافظ على الكتلة العضليَّة، خصوصًا عندما يصحبها رجيم غذائيّ متوازن، وهي تقي من مجموعة من الأمراض، كما تُشكِّل أداة مفضَّلة للتقليل من مستوى التوتر.

وأكد أن طريقة الطهو هامَّة للغاية في إطار التخفيف من الدهون، كما هو التحكُّم بكمِّ الطعام المستهلك.